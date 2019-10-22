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Манчестер Сіті – Аталанта: "містяни" пояснили відсутність Зінченка у заявці на матч Ліги чемпіонів

22 жовтня 23:43 729 Читать на русском
Манчестер Сіті – Аталанта: "містяни" пояснили відсутність Зінченка у заявці на матч Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зміг підготуватися до матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

Зінченко пропустив поєдинок проти бергамасків через ушкодження коліна, повідомляє прес-служба Манчестер Сіті.

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Зазначається, що протягом найближчих кількох днів буде проведене ретельне медобстеження для встановлення складності травми.

Додамо, що після повернення з розташування збірної України Зінченко також не потрапив до заявки Ман Сіті на матч 9-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:0).

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі розгромив Аталанту. Наразі саме "містяни" утримують першу сходинку в турнірній таблиці групи С, здобувши три перемоги у трьох матчах.

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Теги
Ліга чемпіонів Українці за кордоном Манчестер Сіті - Аталанта Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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