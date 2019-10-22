Манчестер Сіті – Аталанта: "містяни" пояснили відсутність Зінченка у заявці на матч Ліги чемпіонів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зміг підготуватися до матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Зінченко пропустив поєдинок проти бергамасків через ушкодження коліна, повідомляє прес-служба Манчестер Сіті.

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Зазначається, що протягом найближчих кількох днів буде проведене ретельне медобстеження для встановлення складності травми.

Додамо, що після повернення з розташування збірної України Зінченко також не потрапив до заявки Ман Сіті на матч 9-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:0).

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі розгромив Аталанту. Наразі саме "містяни" утримують першу сходинку в турнірній таблиці групи С, здобувши три перемоги у трьох матчах.

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