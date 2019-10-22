Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонів

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Шахтар – Динамо Загреб: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
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Зідан перебуває у критичній ситуації: "пекельний фінал" з нещадним тиском ЗМІ та новим тренером на горизонтіІспанія — 09:00 7562
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Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 18229