toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТАР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АТАЛАНТА

Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонів

16:59 229 Читать на русском
Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонів
Руслан Маліновський / фото: Аталанта

Аталанта на виїзді зустрінеться з Манчестер Сіті у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

 

Прес-служба бергамців підготувала відеоролик, щоб анонсувати зустріч з командою Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті – Аталанта: Зінченко може пропустити матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі прийме Аталанту. Початок зустрічі о 22:00.

Наразі саме "містяни" утримують першу сходинку в турнірній таблиці групи С, здобувши дві перемоги у двох матчах. Аталанта поки очок не набирала.

Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧ

blog_ava
Ярмоленко закликав гравців Вест Хема задуматися над своєю грою після поразки від Евертона
10:45
3199
Теги
Українці за кордоном Відеоновини Ліга чемпіонів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Манчестер Сіті - Аталанта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Шахтар
19:55
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук