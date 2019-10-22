Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонів

Аталанта на виїзді зустрінеться з Манчестер Сіті у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

Прес-служба бергамців підготувала відеоролик, щоб анонсувати зустріч з командою Хосепа Гвардіоли.

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Нагадаємо, у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі прийме Аталанту. Початок зустрічі о 22:00.

Наразі саме "містяни" утримують першу сходинку в турнірній таблиці групи С, здобувши дві перемоги у двох матчах. Аталанта поки очок не набирала.

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