Манчестер Сіті у 34-му турі АПЛ сезону 2024/25 здолав Астон Віллу (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Вже на 7-й хвилині Рубен Діаш віддав точну діагональ на Мармуша, який обіграв Кеша та прострілив у центр штрафного. М’яч зрикошетив від Конси просто на Сілву – удар Бернарду парирував Мартінес, але куля відскочила йому в ногу та закотилась у ворота. 0:1!

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Втім, на 16-й хвилині все перевернулося – Рубен привіз пенальті, зігравши корпусом проти Ремзі у межах карного. Хоча Діаш не виставляв ногу, контакт був очевидний, і VAR порадив арбітру вказати на 11-метрову позначку. Рашфорд холоднокровно реалізував – 1:1.

Розв’язка настала на п’ятій компенсованій – Доку легко обіграв Діасасі й прострілив “шведою” на дальню, де Нуньєс замкнув переможний момент.

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