"Перший гол був найобразливішим. Ми контролювали гру до цього, вели її там, де хотіли. Перша ж дія суперника – і ми не змогли зупинити навіс, у результаті чого Гюндоган забив головою. Це базові речі, які треба робити правильно на цьому стадіоні.

Манчестер Сіті – Арсенал – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Другий пропущений гол – явний фол, тому що Чемберса били по обличчю. Що було після того, як ми пропустили після червоної картки, ви знаєте. З боку Джаки була швидка дія, він намагався прибрати ногу, і суддя вирішив, що це червона картка.

Перед другим таймом я був стурбований, адже морально це досить складно прийняти. Після третього голу треба грати ще 60 хвилин з 10 гравцями проти найкращої команди ліги. Можна опуститися, ситуація могла негативно вплинути на мову тіла і ставлення один до одного, але я подібного не помічав", – наводить слова Артети BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Арсенал Артети (5:0) та розташувався на 5 місці після 3-х турів. "Каноніри" залишились на дні турнірної таблиці з 0 очок.

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