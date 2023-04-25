"Наскільки важливим є досвід Зінченка та Жезуса? Це ключовий момент. Коли ви вже боролися за титул і впоралися з цим моментом, то зрозуміли певні речі. У них є здатність передавати свій досвід команді. Це дуже важливо. Деякі футболісти надто молоді, але зіграли вже багато матчів.

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Як їх залучати? У Зінченка та Жезуса все виходить природно. Коли вони тільки прийшли, через два-три тижні сказали: "Ми можемо здобути титул". Це ми почали відчувати не лише зараз. Вони намагалися передати цю ідею з серпня. Ми не почали розраховувати на них лише зараз, цей процес триває вже давно", – цитує наставника "канонірів" Football London.

Нагадаємо, що матч між Арсеналом та Манчестер Сіті відбудеться 26 квітня. Команда Артети випереджає "містян" у турнірній таблиці АПЛ всього на п'ять очок, але підопічні Гвардіоли мають дві гри у запасі.

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