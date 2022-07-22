"Вперше футболку Сіті я одягла у 2019 році. Тоді мій майбутній чоловік уже був частиною манчестерської родини. Але мені довелося доводити, що я заслуговую своє місце на трибунах.

Директор Арсенала: Зінченко був головним у нашому списку

У Манчестері ми навчилися підіймати трофеї, усміхатися в дощову погоду, приймати удари та бути дорослими. У футболках Сіті ми створили свою сім’ю, тут зробила перші кроки наша донька. Ми зустріли хороших друзів, надійних партнерів і людей, на яких рівняємось.

Ми перегортаємо цю сторінку нашого футбольного життя, але не прощаємося. Як журналіст, я ще з більшим інтересом спостерігатиму за феноменом Манчестер Сіті. Тепер я зможу поглянути на це трохи по-іншому. Дякую за все, Сіті. Для мене Манчестер назавжди залишиться блакитним", – написала Влада в Instagram.

Нагадаємо, Зінченко підписав з Арсеналом довгостроковий контракт, він став другим українцем в історії клубу після Олега Лужного. Сіті заробив на продажі Олександра 35 мільйонів євро.

"Якщо треба бути воротарем – буду": перше інтерв'ю Зінченка в Арсеналі – про мрію дитинства, роль Артети і таємницю