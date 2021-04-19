Поточний розіграш найпрестижнішого європейського турніру може завершитись вже на цьому тижні.

Президент Данського футбольного союзу і член Виконкому УЄФА Єспер Меллер сподівається на виключення Манчестер Cіті, Челсі та Реала з нинішнього розіграшу ЛЧ за приєднання до скандальної Європеської Суперліги.

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"Клуби потрібно відсторонити, і я очікую, що це станеться в п'ятницю. А потім подивимося, як закінчити Лігу чемпіонів", – цитує Меллера DR.

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Нагадаємо, окрім вищезгаданих клубів, до півфіналу ЛЧ також пробився ПСЖ. Паризький клуб не став відгукуватись на запрошення у новостворений турнір під назвою "Європейська Суперліга".

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