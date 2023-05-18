Захисник неаполітанців Мін Че Кім має усі шанси перебратись на Туманний Альбіон вже під час літнього трансферного вікна.

Філ Джонс покине "червоних дияволів" влітку, адже сторони вирішили не продовжувати співпрацю. На його місце Ерік Тен Хаг прагне підписати Мін Че Кіма. МЮ, схоже, добре працює над забаганкою коуча.

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Як стверджує Il Mattino, манкуніанці вже узгодили умови особистого контракту з 26-річним південнокорейцем, зароблятиме футболіст в Англії 9 мільйонів євро на рік. МЮ також повідомив Наполі, що планує сплатити клаусулу, яка буде чинною протягом перших 15 днів липня і становитиме 56 млн.

До слова, Кім перебрався у Неаполь лише минулого літа з Фенербахче, проте одразу став лідером оборони. Центрбек награв 43 матчі у всіх турнірах та зробив дуже солідний внесок у чемпіонство "блакитних" у Серії А.

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