Все йде до того, що майбутнє Кріштіану Роналду не буде пов'язане з "червоними дияволами".

Зірковий португалець останнім скандальним інтерв'ю, найімовірніше, наблизив кінець своєї кар'єри на Олд Траффорд. МЮ тепер намагається стерти згадки про нього.

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Клуб ухвалив рішення прибрати зі стадіону величезне зображення Роналду, де він був у компанії Браяна Робсона та Девіда Бекхема. Схоже, процес прощання запущено, натяки зрозумілі.

| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo — Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022

У сезоні 2022/23 португалець не є основним гравцем Манчестер Юнайтед. Кріштіану взяв участь у 16 поєдинках у всіх турнірах, забив 3 голи й віддав 2 асисти.

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