"Червоні дияволи" незабаром можуть отримати нових власників, адже Глейзери готуються до продажу.

Катарські інвестори планують неймовірне вкладення коштів в Юнайтед, стверджує Daily Mail. Вони хочуть надати Еріку тен Хагу фінансову підтримку для трансферів, щоб повернути клуб на вершину.

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Шейхи, статки яких оцінюють у 335 млрд доларів, вважають МЮ "футбольною перлиною" і хочуть зробити пропозицію протягом найближчих днів, щоб встигнути до дедлайну, встановленого Глейзерами. Мільярдери переконані, що їхня пропозиція переб'є решту. Нинішні власники "червоних дияволи" хочуть отримати понад 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

Якщо катарській інвестиційній компанії вдасться придбати МЮ, то у Манчестері буде протистояння Катара з ОАЕ, який володіє Сіті. Водночас Ньюкасл належить фонду з Саудівської Аравії.

Підопічні Еріка Тен Хага йдуть третіми у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від першого Арсенала на 8 залікових пунктів.

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