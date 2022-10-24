Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду опинився перед непростим вибором: переступити через себе чи тимчасово залишитись без клубного футболу.

Одразу після виключення португальця зі складу першої команди з'явилась інформація, що володарю 5 "Золотих м'ячів" доведеться перепросити перед усіма за свої вибрики. Тепер є більш важлива умова від Еріка Тен Хага, стверджує The Athletic.

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Наставник "червоних дияволів" розглядає Кріштіану як гравця ротації, якому не буде гарантоване місце у стартовому складі. Нідерландець хоче особисто почути думку Роналду щодо такої ролі. Якщо той погодиться, знову повернеться до тренувань.

Нагадаємо, 37-річний форвард достроково покинув Олд Траффорд під час матчу з Тоттенхемом, відмовившись виходити на заміну. Кріша відсторонили від занять з першою командою та оштрафували.

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