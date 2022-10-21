"Червоні дияволи" оштрафують португальця за відмову вийти на заміну в поєдинку 12 туру АПЛ проти Тоттенхема (2:0).

Еріку Тен Хагу набридла поведінка Кріштіану Роналду. За відмову вийти на заміну наприкінці гри Манчестер – Юнайтед Тоттенхем 37-річного португальця серйозно оштрафують.

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Сума штрафу складе 1 мільйон фунтів – щоправда, таку вражаючу суму нападник заробляє за 2 тижні. Також Роналду змусять попросити вибачення у партнерів по команді. На думку головного тренера МЮ, це буде чітким сигналом у роздягальні, що неналежної поведінки і порушення дисципліни не пробачать нікому. Про це повідомляє Daily Star.

Ще раніше стало відомо, що Роналду відсторонили від тренувань з першою командою. Не виключено, що в січні з вередливим ветераном достроково розірвуть контракт, який чинний до 30 червня 2023 року.

У сезоні 2022/23 Кріштіану Роналду зіграв 12 матчів у всіх турнірах. В активі форварда 2 голи (1 – в АПЛ) і 1 асист.

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