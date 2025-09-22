Пеп Гвардіола тренував Барселону, Баварію і Манчестер Сіті. Він провів 601 матч у внутрішніх чемпіонатах (включаючи матч з Арсеналом). За всю свою тренерську кар'єру його команди жодного разу не опускалися до позначки володіння м'ячем у 32,8%. Таким чином, на Емірейтс у матчі з Арсеналом був зафіксований особистий антирекорд Гвардіоли.

"Арсенал грав краще": Гвардіола виправдався за 5 захисників та глуху оборону

"Я не можу покинути цю країну без чергового рекорду, знаєте. Так, я пишаюся цим. Віддам належне Арсеналу за те, що вони зробили. Іноді ви цього хочете, іноді ні. Це чудово, особливо коли ви обороняєтеся вп'ятьох. Ми не планували цього, але нам потрібно це прийняти. Якщо команда краща за цим показником, то вона грає краще.

Припаркувати автобус? Один раз за десять років – непогано, еге ж? Мені потрібно знову довести свою спроможність, використовуючи іншу стратегію", – цитує Гвардіолу The Mirror.

Попередній антирекорд Пепа також був встановлений у грі Сіті проти Арсеналу – 37% в березні 2023 року.

