Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер голкіпера Бернлі Джеймса Траффорда. Контракт з 22-річним англійцем розрахований до червня 2030-го. Згідно з ВВС, вартість трансферу склала 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Це – рекордна сума за британських воротарів.

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Траффорд провів майже вісім років у системі "містян", перш ніж за 17,3 мільйона євро влітку 2023 року перейти в Бернлі. У минулому сезоні Джеймс разом з Бернлі виступав у Чемпіоншипі – другому дивізіоні Англії. За підсумками кампанії команда фінішувала на 2-му місці в турнірній таблиці і вийшла в АПЛ. Кіпер "кларетових" пропустив лише 16 голів у 45 матчах і 29 разів зберіг свої ворота в недоторканності.

У 2023 році Траффорд вигравав молодіжний чемпіонат Європи у складі збірної Англії U-21, не пропустивши жодного гола за весь турнір. Нагадаємо, що раніше у Манчестер Сіті сватали Анатолія Трубіна та Андрія Луніна.

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