Ноттінгем Форест, Крістал Пелас та Астон Вілла вийшли у півфінал раніше й чекали четвертого учасника битв на Вемблі. . Матч, як онлайн-трансляція Борнмут – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 18:30. Ніби репетиція наступного сезону для "вишеньок". Ключові захисники Дін Хаусен та Мілош Керкез, на яких найбільший трансферний попит серед гравців Борнмута, відбувають дискваліфікацію. Нервовий початок від Едерсон. То вліпить з розмаху Еванілсону по тестикулах, вибиваючи м'яч зі свого штрафного. То незграбно віддасть пас на початку атаки з можливістю для Борнмута.

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Перший удар Клюйверта зі стандарту – вище. А ось на 10 хвилині Забарний випустив Холанда при подачі Матеуша Нуньєша з правого флангу. Пощастило, що норвежець схибив. Бернарду Сілва зіграв у руку Тайлеру Адамсу. Відстань ніби й близька, але занадто вже нахабним був блок-шот американця. Кепа потягнув пенальті Холанда. Намертво! Ого, другий подарунок за дві хвилини. Адамс зіграв на випередження, в центрі поля, але так, що вивів Холанда сам на сам. Під кутом, та все ж, Ерлінг й тут не влучив.

Семеньйо просто залізним корпусом розштовхує своїх опонентів на лівому фланзі. Нуньєш лежить ледь не пів дня, тоді як Антуан вже вивалюється у штрафний всупереч усім спробам Фодена потягнути за футболку. Знов тільки збитий приціл заважає забити. Геніальний Нуньєш ще й привозить у моменті з голом. Жахлива передача з флангу в центр. Кук миттєво переводить на кут штрафного, звідки Брукс подає на дальню. Клюйвер з нульового кута проштовхує повз Едерсона, а Хусанов дозволяє Еванілсону занести на самій лінії воріт, хоча там й так гол мав бути.

Холанд класно скидає в ролі стовпа, Гюндоган вицілює тепер уже в лівий нижній кутик, але Кепа й туди стрибає. Сенесі, до слова, вперше з 30 листопада 2024 року вийшов на поле. У парі з аргентинським центрбеком Забарний на цьому ж Вітеліті Стедіум допомагав бити Ман Сіті в АПЛ незадовго до травми внутрішньої поверхні стегна Маркоса. Адамс цього разу створює момент для своїх. Різко грає в серединці, переводить на хід форварду. Зупиняють, але близько було. Сенесі постійно запускає радіокерованими передачами через усе полі Семеньйо. Сіті відповідає навісним ударом Нуньєша. Снаряд підступно опускався у ворота, Кепа не дрімав.

Хусанов проти Клайверта, що за дуель. Нідерландець виривається з-за спини й садить узбека на жовту. Гюндоган шматком волосся злизав м'яч після гострої подачі зі штрафного. Якби Сенесі дотягнувся, теж розстрілював би порожні ворота. Семеньйо стелиться у підкатах, Еванілсон теж відпрацьовує на своїй половині. Гарний заряд на рідному стадіоні в Борнмута сьогодні. Хуліо Солер, 20-річний лівий захисник молодіжної збірної Аргентини, тільки другий матч за команду Іраоли проводить, а як же холоднокровно нівелює загрозу, ще й намагається креативити лонгболами.

Хіба що не вистачає нахабності попереду, так притаманної Керкезу. З оглядкою назад грає Солер. Забарний у кількох епізодах відтирає Холанда, не даючи дійти до м'яча після непоганий проникних передач у напрямку штрафного. Після стартового моменту слабини Ілля додав і повернувся в режим скелі. До того була якась невпевненість, ніби зі збірної України забрав із собою. До слова, нині в українця принципова дуель не лише з Холандом. Тут і довести неправоту Гвардіоли, який обрав Хусанова, а не екс-динамівця, і протистояння з Де Брюйне, який замучив вічними навісами у драматично програному матчі проти Бельгії. Саме Кевін з відчаю завдав останнього удару до перерви. Здалеку, невлучно.

О'Райлі вийшов на місце лівого захисника перед другим таймом, замінивши не дуже впевненого Хусанова. Футболіст, який двома голами вибив Плімут Таловєрова у цьому розіграші, почав з атаки й навісу на праву стійку. Бернарду Сілва пасом п'ятою відрізав усю опорну зону, Фоден легко минув Забарного та інших захисників і пробив. Кепа виручив знов. А тут уже спіймали на високому пресингу "вишень". Винесли від свого штрафного, КДБ зачепився в центрі й блискавично віддав на О'Райлі, Холанд замкнув дальню стійку. Сенесі не втримав норвежця.

Брукс не дає такої інтенсивності проти крайнього захисника. Праворуч у Борнмута виразі проблеми. Холанд відірвався від Забарного, але в силовій боротьбі проти Кука вилетів за межі поля та почав шкутильгати. Кілька разів спробував підвестися, але не міг стійко ступити на газон і попросив допомоги лікарів. Солера та Брукса, які почали випадати, замінив Іраола ще на 57 хвилині. Мармуш замість Холанда на 61-й. Шкутильгає норвежець чи то від наступу Кука, чи то від того, що врізався в рекламний щит. Де Брюйне з претензіями наїжджає на хавбека Борнмута. Гвардіола за кадром теж веде розмови й отримує жовту.

О'Райлі знову робить це. продерся до штрафного і покотив за спини. Мармуш поміж ніг Забарному, який тільки збив огляд Кепі. Форвард збірної Єгипту забив з першого ж удару. Омар продавив Забарного на другому поверсі, Сенесі вибив з порожнього кута. Поганенькі й передачі вперед від Іллі. То в аут, то на чужого. Кук таки зловив свою жовту, зачепивши ззаду Гріліша. Кращу гру без м'яча демонструє Сіті нині, легше й моменти створює. У Борнмута за понад 40 хвилин навіть жодного пострілу.

Забарний технічно прибрав Мармуша на чужій половині, але нізвідки вискочив Гюндоган. Добре, що командними зусиллями зупинили атаку вже у своєму штрафному. Ілкай ще й ніжно котить у стієчку. Повна перевага Ман Сіті. Уже навіть Макейті не боїться Гвардіола випускати. Забарний без церемоній відтер Майкейті. Ще ці малюки нас не возили, ніби подумав Ілля. Гріліш з Джеймсом технічно вбивають час біля чужого штрафного. Дарма фанати Борнмута оце своє Шіті в першій половині виспівували. Лайняна гра сьогодні саме від їхніх улюбленців.

Забарний дарує Мармушу вихід сам на сам, але партнер підчищає. Ілля блокує у падінні удар КДБ, Кепа встигає піднятися і взяти добивання впритул Макейті. Розгром по грі, рахунок і близько не відображає ходу подій. Кепа вже підкати в центрі поля видає, але потім віддає дальнім пасом в нікуди. Нема в Борнмута вже ні першого, ні останнього пасу.

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