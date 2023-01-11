Сьогодні відбулися ще 2 матчі в рамках чвертьфіналів Кубка англійської ліги.

Кубок ліги, 1/4 фіналу

Ноттінгем Форест – Вулверхемптон – 1:1 (4:3 в серії пенальті)

Голи: Болі, 18 – Хіменес, 64

Саутгемптон – Манчестер Сіті – 2:0

Голи: Мара, 23, Дженепо, 28

Вчора до півфіналу пробились Ньюкасл та МЮ, а сьогодні визначались володарі ще 2 путівок. Першу пару сформували Ноттінгем та Вулвз, які в АПЛ борються за виживання.

Рахунок відкрив центрбек Віллі Болі, засмутивши свою колишню команду. Ініціатива очікувано перейшла до "вовків", але тим довго не вдавалося відповісти. Довелося чекати другого тайму і виходу Матеуса Куньї. Січневий новачок Вулверхемптона віддав ідеальну передачу на Рауля Хіменеса – 1:1.

Більше голів у основний час не було, а регламент Кубка ліги змушує відразу бити пенальті. Суперники провалили перші спроби, але потім довго били безпомилково. Вулверхемптон поховав 20-річний Джозеф Ходж, який виконував останню "основну" спробу і програв дуель Діну Хендерсону – далі крокує Форест.

Друга пара мала однозначного фаворита. Ман Сіті приїхав в гості до нині найгіршої команди АПЛ – Саутгемптона. Гвардіола провів очікувану ротацію, але склад "містян" однаково виглядав солідно. На полі все склалося несподівано.

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Саутгемптон ошелешив гостей подвійним ударом в середині тайму. У першому голі провалився Серхіо Гомес, який влітку прийшов на місце Олександра Зінченка. Іспанець обрізав півкоманди, яка летіла в атаку і залишила купу простору на своїй половині – Секу Мара не пробачив. Через 5 хвилин Дженепо ефектним дальнім парашутом покарав резервного кіпера Ортегу за необачний вихід з воріт.

Гвардіола вже в перерві провів 3 заміни, але Саутгемптон спокійно тримав оборону. Не став проблемою і Ерлінг Холанд, який вийшов на 56-й хвилині. Воротар Гевін Базуну так і не дав забити жодному зі своїх колишніх партнерів, тому "святі" сенсаційно крокують далі.

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