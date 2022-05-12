Манчестер Сіті після вильоту з Ліги чемпіонів залишається тільки боротись за золото в АПЛ. Після вчорашньої перемоги Ліверпуля мерсисайдці порівнялись за очками й вийшли на першу позицію завдяки кращій різниці голів, тож "містянам" необхідно було відновлювати свій гандикап у три залікових бали. Для цього треба було переграти непоступливий Вулверхемптон на Молінью.

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Травми Стоунза, Вокера та Діаша відкрили дорогу в основний склад для Зінченка, хоча Олександр своїм футболом в останніх матчах цілком награв на старт і без сторонньої допомоги. Свою круту форму українець підтвердив вже на 7-й хвилині, ставши одним із співавторів швидкого голу "містян" – Сашко після виносу від Са виграв верхову боротьбу у Шикінью, скинувши м'яч на хід Бернарду Сілві, а португалець виконав розрізний пас на лівий край штрафного. Туди увірвався Де Брюйне, який ударом в дотик відправив м'яч у дальній кут. 0:1!

Втім, Вулверхемптон не був шокований подібним розвитком подій. Всього через дві хвилини після пропущеного гола Шикінью небезпечно вривався на правий край карного майданчика – від удару з близької відстані врятував підкат Ляпорта. На 11-й же "вулвз" спіймали підопічних Пепа на контратаці, яку своєю обрізкою запустив Стерлінг. Хіменес підхопив м'яч і протягнув його через центр, після чого віддав передачу на лівий фланг під ривок Нету й побіг відкриватись на дальню стійку. Зінченко в останню мить наздогнав Рауля, однак Педру виконав передачу в спину захисникам на Дендонкера – з ним не допрацював Де Брюйне. Леандер покарав гостей потужним ударом – 1:1!

На мить здалося, що інтрига в боротьбі за чемпіонство відроджується, однак Манчестер Сіті досить швидко повернув усіх на землю. Зінченко не залишився осторонь цього процесу, ставши одним із архітекторів другого голу "містян" на 16-й хвилині – Олександр запустив класний черпачок у зону перед штрафним на Де Брюйне, той у дотик запустив м'яч під удар Стерлінгу з 11-ти метрів, але Са випередив Рахіма, вибивши сферу грудьми. Кевін тут же зіграв на добиванні. 1:2!

На 24-й хвилині Кевін ще й хет-трік оформив. Тут вже обійшлося без Зінченко: Стерлінг після вкидання з ауту скинув м'яч на бельгійця, а той, змістившись до лінії півкола, пробив у дальній нижній кут – 1:3! "Трьошка" Кевіна за 24 хвилини стала третьою за швидкістю в історії АПЛ, якщо рахувати від стартового свистка. Швидше хет-трики забивали тільки Мане у 2016 році (16 хвилин) та Двайт Йорк у 2002-му (22).

До перерви Де Брюйне міг і покером відзначитись, однак його потужний постріл з-за меж штрафного пройшов поруч зі стійкою. З аналогічно точністю на 40-й хвилині бив і Канселу. У Вулверхемптона, своєю чергою, мало що виходило. Підопічні Бруну Лаже намагалися розвивати атаки через фланги й кілька разів гостро прострілювали чи вривались, але до логічного завершення ці випади не доходили. Зінченко і тут проявив себе як слід, надійно зігравши у обороні, хоча на 35-й хвилині він цілком міг привезти пенальті за досить неоковирний підкат проти Шикінью в штрафному. Арбітри проморгали цей епізод.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Сіті. Другий же тайм розпочався з четвертого голу гостей – це Стерлінг реалізував вихід віч-на-віч проти Са, отримавши пас від Канселу. Втім, взяття воріт не було зараховано через офсайд. "Вулвз" же на 56-й ледь не повернулись у гру внаслідок подачі з кутового та скидки на лінію воротарського під удар Коуді. Конор пробив у лівий нижній, але Едерсон парирував, а лайнсмен помітив положення поза грою.

Взагалі, початок другого тайму виглядав дуже динамічно. Вулверхемптон сміливо йшов уперед, а Манчестер Сіті трішки занервував. Втім, на 60-й хвилині всі питання щодо переможця матчу були зняті: Бернарду Сілва закрутив комбінацію з Родрі та Зінченком на лівому фланзі, після чого вирізав передачу в центр на Де Брюйне – Кевін же запустив пас у розріз на лівий край штрафного під вривання Фодену. Філ прострілив на Стерлінга, однак Рахіму замкнути не дали. М'яч відскочив на Де Брюйне, а той потужним ударом з лінії поцілив у правий нижній кут. 1:4! Бельгієць таки оформив свій покер.

На 62-й Зінченко міг взяти участь і в п'ятому взятті воріт, розігнавши контратаку й віддавши передачу на хід Фодену лівим флангом. Той увійшов на край карного майданчика, легко розхитав захисника й покотив на дальню стійку – втім, Стерлінг трішечки не встиг на замикання. Ще через п'ять хвилин Фоден завершив контрвипад 4-в-3, прийнявши пас від Де Брюйне й пробивши з меж штрафного у ближню стійку. Вулверхемптон огризнувся дальнім ударом Хіменеса на 69-й, однак Едерсон витягнув м'яч з-під поперечки.

Після цього гра дещо заспокоїлась. Манчестер Сіті домінував, спокійно розкатуючи м'яч, Стерлінг не забивав після розкішних передач, а Пеп Гвардіола проводив заміни. Зрештою, вони і добили Вулверхемптон – на 85-й хвилині свіжий Гріліш прийняв пасна хід від не менш свіжого Мареза, після чого віддав проникну передачу на Канселу. Жоау прострілив на дальню стійку, а Стерлінг замкнув. 1:5! Ще за хвилину Рахім вийшов сам на сам і пробив повз ворота, а на 89-й Де Брюйне ледь не оформив пента-трик, бахнувши з правого краю карного майданчика у дальню стійку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "містян" з рахунком 1:5. Манчестер Сіті повертається на першу позицію й відривається від Ліверпуля на три очки.

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