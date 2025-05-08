"Містяни" розпочали роботу над переходом 21-річного Веслі з Фламенго, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Реал та Ман Сіті програють битву за 150-мільйонну зірку – він надає перевагу "зраді"

Правий фланг захисту став однією зі слабких зон Ман Сіті у нинішньому сезоні. Кайл Вокер раптово зірвався в Мілан, а молодь і непрофільний Нуньєш не зовсім відповідають вимогам Гвардіоли. Натомість Веслі вже має чималий досвід за першу команду Фламенго (127 матчів, 3 голи, 5 асистів), а в березні дослужився до дебютного виклику в збірну Бразилії.

Манчестер Сіті хоче якомога швидше оформити трансфер, щоб заявити новачка на Клубний чемпіонат світу. Transfermarkt оцінює Веслі у скромні 15 млн євро.

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