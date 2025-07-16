Манчестер Сіті не проти розвантажити склад після невдалої кампанії 2024/25.

"Містяни" готові розглянути оренди або повноцінні продажі відразу 6 гравців, інформує The Athletic.

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Йдеться про Джона Стоунза, Ніко О'Райлі, Матео Ковачіча, Ілкая Ґюндогана, Клаудіо Ечеверрі та Оскара Бобба. Останній все ще може знадобитися Хосепу Гвардіолі. Минулий сезон 22-річний Бобб майже повністю пропустив через травму, однак раніше норвежцю виписували серйозні аванси.

Нагадаємо, Ман Сіті завершив минулий розіграш АПЛ лише на третій сходинці, а з ЛЧ вилетів вже на стадії попереднього раунду плей-офф. На Клубному ЧС підопічні Гвардіоли також провалились – поразка від Аль-Хіляля в 1/8 фіналу.

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