"Сіті дуже мене здивував. Вони виглядають нудною командою. І це у них немає іншого вибору, окрім перемоги в чемпіонаті. Це так. Вони повинні виграти Прем'єр-лігу. Це просто не Ман Сіті, не Пеп Гвардіола, не ці гравці. Я вважаю, що це був дуже і дуже слабкий матч.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:0 – відеоогляд матчу

Мене дуже здивувала тактика Сіті в першому таймі. Юнайтед відчуває труднощі в першій половині зустрічі щоразу, вони дуже погано грають на Олд Траффорд, вони провалилися в Лізі чемпіонів – так знищіть їх! Натисніть на них на старті гри.

Я дуже здивований. Ми сиділи тут і, можливо, навіть критикували потенційно найкращого тренера всіх часів. Я впевнений, що фанати Сіті думають: "Ми так не граємо при Гвардіолі, це не наш стиль гри". Команда позбавила їх від цього відчуття. Це тінь, абсолютна тінь тієї команди, що брала чемпіонат два роки тому.

Це видно по мові тіла. Вони виглядають так, ніби з апельсина вичавили весь сік. Ти дивишся на де Брюйне, а він дивиться на поле, немов кажучи: "Ви не такі хороші, як ті, з ким я звик грати".

На полі не було жодного бажання виграти матч. Це було дуже погано, і з таким не можна миритися. Ми можемо сказати, що обидві команди грали в Лізі чемпіонів посеред тижня, обидві команди втомилися, на трибунах немає уболівальників, але ми в Прем'єр-лізі робимо великий акцент на швидкості, гострих відчуттях і ризик. У цій грі нічого з цього не існувало", – цитує Невілла Sky Sports.

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