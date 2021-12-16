Захисник Шахтаря Марк Рене Мампассі ухилився від конкретики щодо питання про трансфер у московський Локо.

"Локомотив? Відповім так: до 30 червня 2022 року я на контракті з Маріуполем. Зараз поки що у відпустці, яку проводжу в Києві", – цитує Мампассі Meta-ratings.

Мампассі підписав попередній контракт з Локомотивом, – ЗМІ

18-річний українець виступає за Маріуполь на правах оренди, контракт гравця належить Шахтарю. Про інтерес до послуг Марка вже підтвердили у таборі Локомотива.

У нинішньому сезоні УПЛ Мампассі провів 15 матчів, в яких відзначився асистом.

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