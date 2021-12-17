"Вважаю, що цей новий для мене виклик сприятиме моєму прогресу, вдосконаленню моєї спортивної майстерності. Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, на яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи.

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Я вже попрощався з одноклубниками в Маріуполі, побажав їм зберегти прописку у чемпіонаті УПЛ. Ще точно не знаю, але думаю, що у другій половині січня приєднаюся до своєї нової команди, коли вона розпочне підготовку до весняної частини сезону. Ні з ким із "залізничників" не знайомий. Поки що складно сказати, на якій позиції мене використовуватимуть, головне, щоб приносив користь Локомотиву", – зазначив Мампассі у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, український захисник офіційно став гравцем московського Локомотива. За інформацією ЗМІ, російський клуб заплатить 4 млн євро за оборонця. Додамо, що Марк виступає у складі збірної України U-19.

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