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Мама Пулішіча показала майстер-клас із м'ячем – новачок Челсі мав у кого повчитися

17:10 200 Читать на русском
Мама Пулішіча показала майстер-клас із м'ячем – новачок Челсі мав у кого повчитися
Крістіан Пулішіч / ФК Челсі

Мама зіркового новачка лондонського Челсі Крістіана Пулішіча продемонструвала дивовижні таланти в контролі м'яча.

Атакувальний хавбек після напруженого сезону проводить відпустку в Штатах.

Челсі оскаржив у Лозанні трансферний бан

В Інстаграмі Overtimefc з'явилося відео, як Пулішіч разом зі своєю мамою на кухні демонструють навики контролю м'яча. Келлі Пулішіч на фоні сина зовсім не загубилася і доволі впевнено провела тренування з Крістіаном.

Нагадаємо, Челсі узгодив трансфер півзахисника ще взимку. За гравця збірної США дортмундська Борусія отримала 64 млн євро. Пулішіч може стати єдиним новачком лондонців у міжсезоння, оскільки діє трансферний бан від ФІФА на підписання нових гравців "синіми".

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Теги
Англія Відеоновини Челсі Челсі Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч
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