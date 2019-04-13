Мама Лукаку сфотографувалась з Мессі після поразки МЮ – жінка не змогла приховати своє захоплення аргентинцем

Зворушливий епізод трапився у підтрибунному тунелі Олд Траффорд після матчу 1/4 фіналу ЛЧ Манчестер Юнайтед – Барселона (0:1).

Ромелу Лукаку у складі Манчестер Юнайтед поступився Барселоні (0:1) у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів.

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Невдача сина не сильно засмутила маму бельгійського нападника. Адольфіна Лукаку після матчу зустрілась із зіркою Барселони Ліонелем Мессі. Жінка не змогла стримати емоцій, вона сфотографувалась з аргентинцем, а потім ще його обійняла, повторюючи прізвище форварда каталонського клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 16 квітня, початок о 22:00.

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