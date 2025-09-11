Бразильський захисник Лівого Берега Сідней зізнався, як ставляться його родичі до виступів в Україні під час війни.

– До України ви потрапили через футбольний клуб Рух. Не боялися їхати так далеко від дому?

– До того, як приїхати до України, я шукав інформацію про цю країну. Ба більше, я навіть не знав про її існування.

І в першу чергу, я дізнався, що тут буває дуже холодно і що тут інша кухня. І я подумав: "Як я буду жити в іншій країні, де немає моїх улюблених страв?". А потім, після переїзду, я впевнився у тому, що я можу тут жити. Мені тут дуже подобається, я відчуваю себе щасливим. Готовий жити тут максимально довго.

– Зараз в Україні війна. Що вам кажуть родичі? З розумінням ставляться чи кличуть додому?

– Моя мама каже, щоб я поїхав звідси. А мій батько ні, він не настільки хвилюється. Але я намагаюся не передавати їм багато інформації про стан справ у країні. Я хочу, щоб вони жили у спокої.

– З початком повномасштабного вторгнення ви грали у футбол у Бразилії. Але у 2024 році відгукнулися на пропозицію Лівого Берега. В чому ваша мотивація?

– Президент клубу розповів мені про свій проєкт, як все тут буде. Він повірив у мій потенціал. І після того, як я переїхав, побачив, що війна не буде настільки впливати на мій стан. Я вирішив залишитися і грати за Лівий Берег, – заявив Сідней в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що 25-річний бразилець виступає за Лівий Берег з січня 2024 року.

