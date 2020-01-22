Мама Кавані наїхала на ПСЖ і назвала клуб, у який хоче перейти зірковий уругваєць

Мама нападника ПСЖ Едінсона Кавані, Берта Гомес, висловила незадоволення діями керівництва французького клубу, яке не відпускає уругвайця в Атлетіко.

"Ви знаєте, що йдуть відкриті переговори. ПСЖ відхилив три пропозиції Атлетіко, але мій син попросив відпустити його. Ми чекаємо, коли між клубами буде досягнуто згоди.

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Едінсон хоче в Атлетіко. Якщо не зараз, то влітку. Але це залежить не від мого сина, а від ПСЖ і Атлетіко. ПСЖ хоче, щоб він залишився, а потім виходив на поле на шість хвилин. Вони недобре чинять з ним, адже він віддав клубу майже сім років. Якщо йому не дають грати, нехай відпустять в інший клуб, який його потребує. Наприклад, Атлетіко.

Едінсон в порядку. Кажуть, що він в депресії, але це неправда. Так, він злий, тому що не розуміє, навіщо ПСЖ перешкоджає його трансферу, якщо на нього не розраховує. Він тренується в звичайному режимі і чекає новин", – цитує маму урігвайського форварда AS.

Нагадаємо, Атлетіко та ПСЖ вже декілька місяців обговорюють перехід Кавані, контракт якого з парижанами закінчується влітку цього року. Також на гравця має плани Челсі.

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