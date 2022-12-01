Златко Даліч прокоментував нічийний результат своєї команди у матчі з Бельгією (0:0) у рамках 3-го туру групового етапу ЧС-2022.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч розкритикував систему VAR після того, як головний суддя зустрічі скасував рішення призначати пенальті у ворота бельгійської команди через мінімальний офсайд.

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"Я чекав на війну, Бельгія не мала зіграти погано третій матч поспіль. Але Хорватія теж зіграла чудово. Ми контролювали гру, заробили чистісінький пенальті, але VAR знову був проти нас. Вони малюють ці лінії як захочуть! Чому ми не перемогли? Нам трохи не пощастило.

Відставка Мартінеса? Він мене здивував цим рішенням", – цитує Даліча Jutarnji list.

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