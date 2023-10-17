Збірна України в рамках 7-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024 зіграє з Мальтою. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 7-го туру кваліфікації на Євро-2024 між збірними Мальти та України розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Також перегляд доступний на місцевих телеканалах "Суспільного" – але лише на каналах у цифровому ефірі T2, IPTV і кабельних мережах.

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"Синьо-жовті" тримаються на третій позиції в групі С, переважаючи збірну Північної Македонії на три очки й маючи рівність з Італією – у нас по 10 балів. "Скуадра Адзурра" до поєдинку з Україною в останньому турі може набрати не більше 16-ти, але у апеннінців попереду складні ігри з Англією та Македонією.

Якщо команда Сергія Реброва здолає Мальту, то доля прямої путівки на Євро-2024 вирішуватиметься у Леверкузені, в нашому матчі з Італією. На жаль, допомогти українцям сьогодні не зможе Тарас Степаненко, який зазнав пошкодження, а Руслан Маліновський пропускає гру через дисквал.

Стартові склади

Україна:

Мальта:

Мальта – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024