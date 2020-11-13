В рамках кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи-2021 збірна Мальти U-21 приймає одноліток з України. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Україна місяць тому втратила останні шанси на Євро-2021, програвши на виїзді Північній Ірландії. Вже тоді Руслан Ротань не говорив про вихід на турнір, а робив заяви про підготовку до нового циклу, тож матч на Мальті слід розглядати саме в такому руслі. Прикро, але маємо те, що маємо. На цю гру навіть не викликали ряд стрижневих футболістів поточного відбору, однак в заявку потрапили 16-річний дніпровець Ярмолюк та 19-річний "рухівець" Кухаревич.

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З Мальтою ми вже зустрічались восени 2019-го у Запоріжжі. Тоді українці рознесли суперника, забивши три голи у першому таймі, однак по перерві наша молодіжка постала перед труднощами в атакувальній роботі. Не вистачало ні швидкості, ні бажання, ні ідей. Втім, від четвертого голу у ворота гостей все це не врятувало, а обороні "жовто-синіх" острів'яни особливих проблем не створили.

Не тільки нам так пощастило – збірна Мальти U-21 програла сім з восьми матчів у групі, всього раз зіграла внічию (0:0 з ірландцями в першому турі) та пропустила 25 голів при трьох забитих. Жодного гравця з досвідом виступів у Європі у цій команді немає. Словом, можна було б і не помічати Мальту, однак після поразки Північній Ірландії українцям не варто дивитись на карликів зверхньо. Тим паче, що Данія на мальтійському полі місяць тому ледь не втратила очки, до 84-ї хвилини граючи 1:1.

Збірну Руслана Ротаня сильно критикують, що й не дивно – результату немає, та і футбол у молодіжки вкрай нестабільний. Помітно, що головний тренер намагається працювати через контроль і короткий пас, однак вони проходять лишень епізодично (як з данцями та фінами), а суперники почасти рвуть нашу оборону. З іншого боку, роботою Руслана Петровича задоволені тактичні експерти, Андрій Шевченко і навіть Мірча Луческу. Багато гравців явно прогресували (зокрема, Бондаренко, Назаренко та Забарний), та і сам футбол України U-21 у 2020 році за якістю сильно переважав те, що ми бачили у перших турах.

Словом, нова молодіжка перебуває лише у процесі становлення. Більш глибокі висновки слід робити по наступному відбору, а зараз до нього варто якісно підготуватись. Матч проти Мальти – ідеальне поле для експериментів та відпрацювання деталей.

Кадрова ситуація

Хотілось би детально зупинитись на кадрових проблемах збірної Мальти U-21, але на світі не знайшлося людей, яким це було б цікаво. Україна ж знову потерпає від коронавірусу – через нього не зіграють Нещерет, Бондаренко та Сікан.

Крім того, із першої заявки випали Різник, Вівчаренко, Цітаішвілі, Надольський, Білошевський, Муравський, Топалов, Батагов і Луньов. Натомість в останню мить до збірної приєдналися Ісаєнко та Турбаєвський.

Орієнтовний склад України U-21 на матч проти Мальти U-21

Трубін – Вантух, Сирота, Бабогло, Дубінчак – Кравчук, Бражко – Назаренко, Судаков, Булеца – Шевцов

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Звісно, Мальта U-21 – це карлик, однак очікувати феєрії в цьому матчі не варто. По-перше, Україна зафейлила у цьому відборі три виїзди з чотирьох. По-друге, сьогодні вийде далеко не найсильніший склад – багато футболістів із нашої заявки на чотири роки молодші за острів'ян. По-третє, результат для України U-21 не є важливим. "На першому місці буде стояти структура нашої гри та якість дій підопічних", – попередив Руслан Ротань.

Втім, всі ці фактори не означають, що Україна оступиться. Мальта нам не суперник, як не крути. Будь-який результат, окрім перемоги "жовто-синіх", стане сенсацією.

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