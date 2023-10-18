Стало відомо, кого з гравців збірної України визнали найкращим у матчі 8-го туру відбору на Євро-2024 проти Мальти, який відбувся 17 жовтня.

Нагороду "Лев матчу" здобув вінгер збірної України Михайло Мудрик, повідомляє прес-служба УАФ.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів

Наприкінці гри 22-річний атакувальний півзахисник забив свій дебютний гол за збірну України. Крім цього, у першому таймі Михайло заробив пенальті, який реалізував Артем Довбик.

Мудрик зібрав абсолютну більшість голосів. За вінгера Челсі проголосували 66% уболівальників. Другим в опитуванні фінішував Артем Довбик, який отримав 10% голосів. Третє місце поділили Георгій Судаков та Олександр Зінченко (по 6%). Топ-5 замкнув Анатолій Трубін, за якого віддали голоси 4% уболівальників.

Нагадаємо, після перемоги над Мальтою команда Сергія Реброва посідає друге місце групи С – 7 матчів, 13 очок. Італія має 10 балів і гру в запасі. Англія після перемоги над "Скуадрою Адзуррою" вийшла у фінальну стадію Євро-2024, гарантувавши собі перше місце групи.

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