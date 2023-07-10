Союз європейських футбольних асоціацій повідомив, де відбудеться поєдинок з мальтійцями у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

Матч 8-го туру відбірного турніру Євро-2024 між збірними Мальти та України пройде у селищі Та-Калі на Національному стадіоні, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Вищезазначена споруда була відкрита у 1980 році і є головним стадіоном Мальти. Місткість арени становить 17 797 глядачів.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

До слова, після 3-х турів "синьо-жовті" у турнірній таблиці групи С йдуть другими, набравши 6 очок. Лідирує з 12-ма пунктами Англія (провела 4 матчі), а замикає трійку з 3-ма балами Італія, у якої є гра в запасі.

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