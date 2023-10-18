Поєдинок проти Мальти став для збірної України дуже непростим. "Синьо-жовті" пропустили першими, але завдяки автоголу суперників і пенальті вийшли вперед ще до перерви. Крапку в матчі поставив Михайло Мудрик, забивши свій перший гол за збірну України.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів і огляд матчу

– Які ваші думки про матч? Чому перший тайм був такий складний? Бачив, що у штрафному Мальти було дуже багато води. Чи це стало проблемою?

– Я не бачив ніякої води. Ми самі собі створили проблеми у першому таймі, але вирішили їх у другому. У першому таймі були наші проблеми, коли ми програли боротьбу, пропустили гол, але повернулися у гру. Так, було дуже важко, але ми здобули важливий результат. Дякую футболістам, що вони його здобули, але впевнений, що ми повинні покращувати нашу гру.

– Які взагалі емоції після першого гола Мудрика за національну збірну України? Чи це допоможе йому проти Італії, адже тиск, можливо, зникне?

– Його всі привітали. Вважаю, що це важливий крок для Михайла. Він забив, створював моменти собі і партнерам. Дуже важливі три очки. Рухаємося далі. Ми усі привітали його.

– Мальта створювала вам проблеми?

– Проблеми були не в Мальті, а в нас. Ми дозволяли створити ці моменти.

– Що вам не сподобалося у грі вашої збірної?

– Для нас завжди було складно грати проти таких суперників, які закриваються в обороні. Особливо якщо пропускаєш першим. У другому таймі ми не створювали багато моментів, але нам потрібно було забити третій м'яч, щоб почуватися комфортно.

– Чи ви вже розмовляли з Мельгосою після перемоги молодіжної збірної над Англією? Які ваші враження?

– Ми всі задоволені. Я привітав Унаї, це дуже важливо для нього. Команда зараз буде більше довірчти тренеру. Це важлива перемога для всієї України, адже обіграти європейську топ-команду – це завжди свято, – підсумував Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Останній матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє 20 листопада проти Італії. Після жовтневих поєдинків команда Сергія Реброва посідає друге місце групи С – 7 матчів, 13 очок. Італія має 10 балів і гру в запасі. Англія після перемоги над "Скуадрою Адзуррою" вийшла у фінальну стадію, гарантувавши собі перше місце групи.

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