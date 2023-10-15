Мальта – Україна: матч відбору на Євро-2024 розсудить арбітр, який фіксував шлях команди Ротаня на Олімпіаду
УЄФА призначив рефері, які працюватимуть на матчі кваліфікації чемпіонату Європи між мальтійською та українською командами.
Поєдинок між Мальтою та Україною обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з Мортеном Крогом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть Денніс Расмуссен та Стеффен Брамсен. Четвертим рефері буде Міккель Реддер.
35-річний Крог лише одного разу пересікався з українцями: у червні на молодіжному Євро-2023 він фіксував перемогу команди Руслана Ротаня над однолітками з Румунії (1:0) на груповому етапі. До слова, тоді наша молодіжка дійшла до півфіналу турніру і вперше в історії пробилась на Олімпійські ігри.
Нагадаємо, дуель між Мальтою та Україною відбудеться 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
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