УЄФА призначив рефері, які працюватимуть на матчі кваліфікації чемпіонату Європи між мальтійською та українською командами.

Поєдинок між Мальтою та Україною обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з Мортеном Крогом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Денніс Расмуссен та Стеффен Брамсен. Четвертим рефері буде Міккель Реддер.

35-річний Крог лише одного разу пересікався з українцями: у червні на молодіжному Євро-2023 він фіксував перемогу команди Руслана Ротаня над однолітками з Румунії (1:0) на груповому етапі. До слова, тоді наша молодіжка дійшла до півфіналу турніру і вперше в історії пробилась на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, дуель між Мальтою та Україною відбудеться 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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