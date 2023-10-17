Усі поєдинки кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, які будуть зіграні 17 жовтня, розпочнуться з хвилини мовчання через теракт у Бельгії.

У понеділок, 16 жовтня, у Брюсселі стався терористичний акт. Зловмисник застрелив двох фанатів збірної Швеції, які приїхали підтримати команду в поєдинку проти Бельгії. Матч перервали після першого тайму, а 17 жовтня стало відомо, що підозрюваного застрелили при спробі затримання.

Поліція Брюсселя застрелила підозрюваного у теракті перед матчем відбору до Євро-2024, ще двоє досі в розшуку

УЄФА у своєму офіційному Twitter повідомив, що усі матчі відбору на Євро-2024, які будуть зіграні 17 жовтня, розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих уболівальників збірної Швеції. Серед них і поєдинок Мальта – Україна, який стартує о 21:45.

До слова, офіційного рішення УЄФА щодо матчу Бельгія – Швеція все ще немає. Після першошо тайму рахунок був 1:1. Турнірної ваги ця гра вже не мала – Бельгія вийшла на чемпіонат Європи, Швеція втратила шанси здобути путівку через відбір.