Збірні Мальти та України обрали кольори, в яких зіграють у сьогоднішньому матчі кваліфікації до Євро-2024.

Збірна України зіграє в синьому комплекті форми, тоді як Мальта вийде на поле у червоних кольорах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер "синьо-жовтих" захищатиме ворота у чорному екіпіруванні, а воротар мальтійців – у зеленій формі.

Нагадаємо, дуель між Мальтою та Україною відбудеться вже сьогодні, 17 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

До слова, після 6-ти матчів у збірної України 7 балів і третя сходинка турнірної таблиці групи С. Мальта без очок йде останньою.

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