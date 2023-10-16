"Очікування тільки позитивні – ми розуміємо, що нам потрібно, який результат. Налаштовуємося тільки на перемогу. У нас усе є для відновлення, дуже сильний медичний штаб. Усі хлопці – професіонали. Усе йде за планом.

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Матчі через два дні на третій завжди важко грати в усіх аспектах – фізичному й ментальному. Але ми професіонали, по-перше, повинні зробити висновки з попереднього поєдинку. Потрібно розуміти, наскільки важким буде матч. Нам треба зіграти на максимальних можливостях із першої до останньої секунди, і все буде в нас у порядку", – цитує Караваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що вже завтра, 17 жовтня, збірна України зустрінеться з Мальтою, початок матчу о 21:45. У попередній грі "синьо-жовті" перемогли Північну Македонію (2:0), а Караваєв відзначився шедевральним голом наприкінці поєдинку.

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