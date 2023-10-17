Мальта – Україна – відео голів
Україна зустрічається з Мальтою в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео на "Футбол 24".
63' live
Райан Камензулі 38’
Артем Довбик 42’
38’ Райан Камензулі
42’ Артем Довбик
Україна пропустила швидкий гол від аутсайдера. У Мальти пройшла атака через центр. Пол Мбонг прорвався між українськими захисниками, зблизився з воротами та пробив Трубіна.
Наша збірна зрівняла рахунок з допомогою удачі. Судаков побачив коридор і послав туди м'яч – вийшло щось середнє між ударом і пасом. Ніхто з українців не відгукнувся, але Камензулі оформив кумедний автогол.
Перед перервою Україна вийшла вперед. Мудрик залетів з м'ячем у штрафний майданчик, зібрав навколо себе трьох суперників і заробив пенальті. Довбик точно пробив з 11-метрової позначки.
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