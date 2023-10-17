Україна зустрічається з Мальтою в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео на "Футбол 24".

Україна пропустила швидкий гол від аутсайдера. У Мальти пройшла атака через центр. Пол Мбонг прорвався між українськими захисниками, зблизився з воротами та пробив Трубіна.

Наша збірна зрівняла рахунок з допомогою удачі. Судаков побачив коридор і послав туди м'яч – вийшло щось середнє між ударом і пасом. Ніхто з українців не відгукнувся, але Камензулі оформив кумедний автогол.

Ukraine draw level through a hilarious Ryan Camenzuli own-goal

️ @FootColic pic.twitter.com/SMvFi6dapN — Football Report (@FootballReprt) October 17, 2023

Перед перервою Україна вийшла вперед. Мудрик залетів з м'ячем у штрафний майданчик, зібрав навколо себе трьох суперників і заробив пенальті. Довбик точно пробив з 11-метрової позначки.

???? | Dovbyk doubles the lead for Ukraine with Penalty



Malta 1-2 Ukraine #Euro2024Qualifierspic.twitter.com/JDkiSRF2WZ — Football is Life (@futball_is_life) October 17, 2023

Мальта – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024