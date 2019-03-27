Мальта – Іспанія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії не зазнала труднощів у виїздному матчі проти Мальти (0:2). Дивіться відео голів та огляд матчу Мальта – Іспанія.

Збірна Іспанії впевнено обіграла Мальту. Героєм матчу став Альваро Мората, який відкрив рахунок в середині першого тайму, а в другому подвоїв перевагу "Фурії Рохи". 0:2 – Іспанія здобуває переконливу перемогу при не надто яскравій грі.

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