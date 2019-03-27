Мальта – Іспанія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 10:23 1312
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Сачко офіційно покинув Ворсклу
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Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса УкраїноюЄвро-2020 — 26 бер 11544
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Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної УкраїниЗбірна України — 26 бер 12101
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Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді ШевченкаЄвро-2020 — 26 бер 9079
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Люксембург теж вимагає зарахувати Україні технічну поразку через участь у матчі МораєсаЄвро-2020 — 26 бер 9922