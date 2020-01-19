Бетіс розгромив Реал Сосьєдад, Мальорка знищила Валенсію на Балеарах: Ла Ліга, 20-й тур, матчі неділі

У рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс вдома впевнено переграв Реал Сосьєдад, а Мальорка розгромила Валенсію на власному полі.

Іспанія, Ла Ліга, 20-й тур

Мальорка – Валенсія – 4:1

Голи: Раільйо, 7, Будімір, 23, 41, Лаго, 79 – Торрес, 82

Вилучення: Парехо, 51 (В, друга жовта картка)

Бетіс – Реал Сосьєдад – 3:0

Голи: Іглесіас, 27, Хоакін, 45, Каналес, 90+5

Вільяреал – Еспаньйол – початок о 17:00

Атлетік – Сельта – початок о 19:30

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Мальорка шокувала гостей із Валенсії вже на старті поєдинку. На 7-й хвилині Антоніо Раільйо головою класно замкнув навіс Севільї зі штрафного. А на 22-й хвилині Анте Будімір вдало підправив у ворота чи то простріл, чи то удар Родрігеса. Перед перервою результативний хорват оформив дубль – він вирвався на оперативний простір, посадив на землю оборонця і потужно пробив у дальній кут – 3:0.

Можливо, "кажани" й спробували б відігратися у другому таймі, та вже в дебюті команду підвів капітан. Дані Парехо грубо в'їхав в суперника й пішов відпочивати достроково. Острів'яни мали чимало нагод, щоб довести рахунок до геть непристойного, але забили лише на 79-й хвилині. Це Будімір відкинув на Джуніора Лаго, а той потужно пробив метрів із 25-ти. За кілька хвилин рахунок розмочив Ферран Торрес, потужно пробивши в ближній кут із меж штрафного. Та на більше гості не спромоглися – впевнена та несподівана перемога Мальорки.

Натомість Бетіс уперше забив баскам на 27-й хвилині, коли Каналес подачею з кутового знайшов Борху Іглесіаса. Другий м'яч севільці забили в роздягальню – Емерсон скинув у район одинадцятиметрової позначки, звідки ветеран Хоакін Санчес в один дотик відправив сферу точно в кут – 2:0!

У другому таймі Сосьєдад перехопив ініціативу та почав створювати моменти біля воріт Бетіса. Щоправда, пробити бодай раз у площину воріт Роблеса сан-себастьянці так і не зуміли. Натомість у фіналі поєдинку втретє забили господарі. Гуардадо накрутив оборонців і відкинув на вільного Серхіо Каналеса, той уник контакту з оборонцем і пробив під перекладину.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії