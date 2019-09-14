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Мальорка зіграла у нічию з Атлетіком у матчі з божевільною кінцівкою

00:08 209 Читать на русском
Мальорка зіграла у нічию з Атлетіком у матчі з божевільною кінцівкою
Насичений подіями поєдинок завершився нульовою нічиєю.

У матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії Мальорка та Атлетік переможця між собою не визначили.

 

У матчі 4-го туру іспанської Прімери Мальорка вдома приймала Атлетік. У першому таймі команди не мали багато нагод, аби відкрити рахунок. Гострі моменти почали виникати лише наприкінці першої половини. Спочатку Атлетік міг виходити вперед після удару Муньяїна з лінії штрафного, але м'яч просвистів біля лівої стійки, а пізніше класний удар під поперечину Сальви Севільї з Мальорки витягнув голкіпер.

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У другому таймі все найцікавіше відбулось у останній чверті поєдинку. Абдон Басдідас, вийшовши на заміну на 75-й хвилині, за короткий проміжок часу встиг заробити жовту картку та пенальті для Мальорки! Він же взявся його пробивати, але схибив, пробивши поруч з лівою стійкою! Останні хвилини матчу були божевільними! Спершу Атлетік здобув право на пенальті після перевірки VAR, який не зміг реалізувати Адуріс, а потім той самий VAR не підтвердив пенальті у ворота гостей, які все ж зуміли забити з гри, але арбітр вказав на положення поза грою! Шалена кінцівка, яка не принесла голів та перемоги жодній з команд – 0:0.

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Іспанія Мальорка Мальорка Мальорка - Атлетік Атлетік Атлетік
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