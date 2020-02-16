Гранада здобула вольову перемогу над Вальядолідом, Вільяреал здолав Леванте, Мальорка переграла Алавес

В рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії відбулось 3 матчі. Звіт про цей та інші матчі суботи читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 24-й тур

Мальорка – Алавес – 1:0

Гол: Кучо, 64

Нереалізований пенальті: Севілья, 33

Вільяреал – Леванте – 2:1

Голи: Морено, 9, Гомес, 61 – Майораль, 56

Гранада – Вальядолід – 2:1

Голи: Пуертас, 81, Фернандес, 90+6 – Гвардіола, 56

Суботню програму іспанського вікенду відкривав поєдинок на Балеарських островах, де Мальорка зустрічалася з Алавесом. Господарі довго не могли відкрити рахунок – так, на 33-й хвилині постріл Севільї з пенальті взяв голкіпер, а на 54-й гол Родрігеса скасували через офсайд. У гостей з відповіддю не залагодилося, тож на 64-й Мальорка таки вийшла уперед – це Кучо зіграв на добиванні після того, як Пачеко парирував удар з кількох метрів. Його гол вирішив долю всього протистояння. Мальорка святкує мінімальну перемогу.

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Вільяреал вдома приймав Леванте. "Жовтій субмарині" вдалося відкрити рахунок вже на 9-й хвилині: Морено увірвався на правий край штрафного та потужно пробив у дальній кут – 1:0. "Жабам" до перерви мало що вдавалося, але в другому таймі вони заграли агресивніше. Це вилилось у гол Майораля, який на 56-й хвилині замкнув простріл Клерка на дальню стійку, однак вже за п'ять хвилин господарі відновили свою перевагу. Знову не обійшлося без Морено: Жерар виконав передачу на лінію карного майданчика, а Гомес потужно вистрілив у правий кут – 2:1! Цей гол виявився для Вільяреала переможним.

Ігровий день завершив поєдинок Гранада – Вальядолід. На 18-й хвилині Фернандес класно відкрився у штрафному для поперечної передачі і пробив по воротах, але захисник дивом зумів заблокувати удар. Було ще кілька цікавих моментів, але у першій половині зустрічі глядачі голів не побачили.

Гості змогли вийти уперед аж на 56-й хвилині. Серхі Гвардіола випередив захисника, опинившись першим на м'ячі, шедеврально пробив на ближню штангу – 0:1. Це змусило галісійців прокинутись. На 81-й Антоніо Пуертас опинився перед захисником у штрафному та головою замкнув навісну передачу, зрівнявши рахунок у матчі. Вже у додатковий час Гранада зуміла справді здивувати глядачів. На 90+6 Карлос Фернандес отримав передачу у карному майданчику і ефектно вистрілив з розвороту без шансів для голкіпера.

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