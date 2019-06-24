Мальорка здійснила неймовірний камбек у матчі з Депортіво та завоювала путівку в Прімеру

За підсумками плей-офф Сегунди визначився останній учасник найвищого дивізіону Іспанії на наступний сезон.

Сегунда, підвищення у класі, фінал плей-офф

Мальорка – Депортіво – 3:0 (0:2)

Голи: Будімір, 21, Севілья, 62, Бастідас, 82

"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його нацистом", – журналіст

Гравцям Мальорки потрібно було відігрувати гандикап у 2 м'ячі після першого матчу, що вони і взялись реалізовувати. Вже у першому таймі господарі відкрили рахунок.

Після перерви гравці Депортіво старались грати на втримання рахунку, за що і поплатились ще одним пропущеним голом на 62-й хвилині. Все йшло до овертайму, але господарі були проти такого сценарію і добили суперника третім голом.

Мальорка – останній учасник чемпіонату Іспанії сезону 2019/20. Це може стати ключовим фактором для українського форварда Романа Зозулі, який розглядав острів'ян як один з варіантів продовження кар'єри, але лише у випадку їхнього підвищення у класі.