Сельта в рамках прем'єрного матчу 18-го туру Ла Ліги знову провалилась, зазнавши поразки від Мальорки (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Сельта підходила до виїзної зустрічі з Мальоркою, маючи одну перемогу в десяти останніх турах. Як наслідок, галісійці трималися всього в одному заліковому балі від зони вильоту, тож сьогодні треба було виграти за будь-яку ціну.

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Втім, перший тайм не сприяв успіху жодного з колективів. Господарі мали два удари на 0,25 очікуваних голів, а гості – три на 0,37. Точність пасів на полі ледве перевищувала 80%. Не дивно, що відпочивати футболісти пішли за нулів на табло.

Другий тайм виявився не набагато кращим. Сельта трішечки переважала в активності, але точно не в гостроті. Після 75-ї хвилини не було навіть ударів, а загалом жодна з команд не дотягнула до 0,7 xG.

Тим не менш, у цій мутній воді Мальорка знайшла свій шанс. На 60-й хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Дані Родрігеса – він увірвався в штрафний і потужно вистрілив під дальню стійку. 1:0! Цей гол виявився єдиним, а відповідно і переможним для Мальорки.

Балеарці набрали 25 очок і піднялись аж на десяту сходинку в турнірній таблиці. Сельта ж залишилась у одному балі від зони вильоту.

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