Мальорка втратила перемогу над Леганесом, Гранада мінімально поступилась Вільяреалу: 30-й тур Ла Ліги, п'ятниця

У рамках 30-го туру Ла Ліги відбулись 2 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 30-й тур

Мальорка – Леганес – 1:1

Голи: Севілья, 9 – Родрігес, 87

Гранада – Вільяреал – 0:1

Гол: Морено (Х.), 11

В п'ятницю ввечері Леганес завітав на Балеарські острови для поєдинку із Мальоркою. Господарям вдалось відкрити рахунок вже на 9-й хвилині. Севілья зі штрафного удару пробив у нижній лівий кут воріт – стінка закрила огляд голкіперу, який через це не встиг зреагувати на удар. Більше цікавих моментів у першому таймі глядачі не побачили.

Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь Динамо

У другому таймі ситуація не змінилась, команди вели гру із перемінним успіхом. Леганес прагнув відігратись і їм це вдалось аж на 87-й хвилині. Оскар Родрігес зі штрафного на дальній дистанції влучив точнісінько у праву дев'ятку – без шансів для голкіпера. На останніх хвилинах господарі кинулись у атаку, проте вирвати перемогу не вистачило часу.

Гранада приймала Вільяреал. Гостям вдалось відкрити рахунок вже на 11-й хвилині. Пенья віддав чудову дальню передачу верхом, яку прийняв Морено. Він вийшов віч-на-віч із воротарем і потужно прострілив у дальний лівий кут – 0:1. Більше цікавих моментів перший тайм глядачам не подарував.

Друга половина зустрічі виявилась надзвичайно нудною. Лише Альварес створив небезпечний момент на 61-й, але влучив у поперечину. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вільяреалу – 0:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ