Мальорка вийшла у Прімеру завдяки неймовірному камбеку – божевільне святкування гравців та фанатів

Мальорка повернулась у найвищий іспанський дивізіон після 6 років відсутності. В матчі-відповіді фіналу плей-офф балеарці обіграли Депортіво з рахунком 3:0 після поразки 0:2 у першій грі.

Мальорка знову виступатиме в Прімері, у якій не грала 6 років. Балеарці розгромили Депортіво 3:0, поступившись у першому поєдинку 0:2. Таким чином саме острів'яни стали останньою командою, яка підвищилась у класі (після Гранади та Осасуни).

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Відразу після фінального свистка на полі розпочалось справжнє божевілля, до якого долучились кілька тисяч вболівальників Мальорки. Фанати заслужено розділили цей успіх разом із своїми улюбленцями.

Втім, лише полем все не обмежилось, святкування продовжилось і у роздягальні. Танці, крики, співи, шампанське – було все.

Нагадаємо, саме Мальорка стала на шляху Альбасете, вибивши команду Романа Зозулі у півфіналі плей-офф. Цікаво, що ще у сезоні 2017/18 балеарці грали у Сегунді Б (третій за силою дивізіон Іспанії).

"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його нацистом", – журналіст