Мальорка вдома перемогла Леванте, Ейбар розписав нічию з Леганесом: 35-й тур Ла Ліги, четвер

В рамках чергового туру іспанської Прімери провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 35-й тур

Мальорка – Леванте – 1:0

Голи: Кучо, 40, Кубо, 84

Ейбар – Леганес – 0:0

Атлетік – Севілья – початок о 23:00

Центральним матчем у іспанській програмі дня вважався поєдинок між Атлетіком і Севільєю, але істинні поціновувачі футболу точно не могли пропустити зустріч на Балеарах між Мальоркою, яка веде боротьбу за виживання, та супертехнічним Леванте. В першому таймі команди на двох провели аж 14 ударів, але лише три з них пройшли у площину. На 40-й хвилині один з них вивів господарів уперед – це Кучо головою замкнув подачу Посо. 1:0.

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В другому таймі ініціативу перехопили "жаби", які до 80-ї хвилини провели аж шість пострілів з меж штрафного – причому всі вони пройшли з гри. Мальорка огризнулася двома дальніми й дуже неточними ударами, але рахунок все одно не змінювався. Зрештою, покарання за марнотратство гостей прийшло на 84-й хвилині, коли в одній атаці з близької відстані белаерці тричі стріляли по воротах. Останній удар завдав Кубо, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:0. Тепер Мальорці до підйому із зони вильоту не вистачає всього трьох очок.

Ейбар у рідних стінах приймав Леганес, який відставав від Мальорки всього на одне очко. Цей поєдинок виявився зовсім сумним. Чого лише коштує карта ударів у площину.

Втім, варто зазначити, що практично всі постріли футболістів проходили з меж штрафного, але це не мало ніякого значення – вболівальники на знаменитих балконах біля стадіону Ейбара так і не побачили голів. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої Леганес відстав від Мальорки вже на три залікових бали.

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