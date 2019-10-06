Мальорка удома впевнено переграла Еспаньйол: 8-й тур Прімери, матчі неділі

У неділю в рамках 8-го туру Прімери Мальорка здолала Еспаньйол. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 8-й тур

Мальорка – Еспаньйол – 2:0

Голи: Будімір, 37, Севілья, 73

Сельта – Атлетік – початок матчу о 15:00

Вальядолід – Атлетіко – початок матчу о 17:00

Реал Сосьєдад – Хетафе – початок матчу о 19:30

У першому матчі неділі 8-го туру Прімери Мальорка приймала Еспаньйол. Острів'яни відкрили рахунок наприкінці першого тайму – затяжна позиційна атака господарів закінчилась прострілом Састре вздовж воріт, яку незначним дотиком замкнув Будімір. По перерві гості більше володіли м'ячем, однак Мальорка виглядала значно гостріше, тож не дивно, що господарі зуміли подвоїти власну перевагу – Севілья зіграв на добиванні та класно поцілив у кут з лінії штрафного. Більше рахунок у матчі не змінювався; упевнена перемога Мальорки 2:0.

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