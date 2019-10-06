toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Мальорка удома впевнено переграла Еспаньйол: 8-й тур Прімери, матчі неділі

14:50 24 Читать на русском
Мальорка удома впевнено переграла Еспаньйол: 8-й тур Прімери, матчі неділі
Мальорка – Еспаньйол – 2:0 / фото твіттер ФК Еспаньйол

У неділю в рамках 8-го туру Прімери Мальорка здолала Еспаньйол. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 8-й тур

Мальорка – Еспаньйол – 2:0

Голи: Будімір, 37, Севілья, 73

Сельта – Атлетік – початок матчу о 15:00

Вальядолід – Атлетіко – початок матчу о 17:00

Реал Сосьєдад – Хетафе – початок матчу о 19:30

У першому матчі неділі 8-го туру Прімери Мальорка приймала Еспаньйол. Острів'яни відкрили рахунок наприкінці першого тайму – затяжна позиційна атака господарів закінчилась прострілом Састре вздовж воріт, яку незначним дотиком замкнув Будімір. По перерві гості більше володіли м'ячем, однак Мальорка виглядала значно гостріше, тож не дивно, що господарі зуміли подвоїти власну перевагу – Севілья зіграв на добиванні та класно поцілив у кут з лінії штрафного. Більше рахунок у матчі не змінювався; упевнена перемога Мальорки 2:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

blog_ava
Шевченко довикликав у збірну України ще одного голкіпера
13:13
2171
Теги
Вальядолід Вальядолід Іспанія Мальорка Мальорка Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Сельта Сельта Атлетік Атлетік Атлетіко Атлетіко Еспаньйол Еспаньйол Хетафе Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Аталанта
16:00
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук