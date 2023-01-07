Вальядолід в рамках суботньої програми 16-го туру Ла Ліги не втримав нічию з Мальоркою (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 16-й тур

Мальорка – Вальядолід – 1:0

Гол: Пратс, 90+4

Еспаньйол – Жирона – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривав яскравий поєдинок між Вільяреалом і Реалом, однак зустріч Мальорки з Вальядолідом не змогла підтримати тренд на красивий футбол. Показово, що форвард острів'ян – Ведат Мурікі – вперше у Ла Лізі жодного разу не торкнувся м'яча в чужому штрафному.

Команди провели нудний матч, створивши всього 4-5 моментів. В основний час найкращий шанс відкрити рахунок змарнували гості – Кіке Перес на 63-й хвилині пробив з меж штрафного у поперечину воріт балеарців. Здавалося, що все завершиться нульовою нічиєю, однак Мальорка на 4-й компенсованій хвилині таки вирвала перемогу! Господарі заробили штрафний, Лі Кан Ін виконав подачу, а Пратс (саме він замінив Мурікі на 84-й) замкнув ударом головою в дальній кут – 1:0.

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