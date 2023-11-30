У матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії Кадіс на виїзді розійшовся миром з Мальоркою (1:1) . Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У перенесеному матчі 13-го туру Мальорка приймала Кадіс. Обидві команди у поточному сезоні не хапали зірок з неба, перебуваючи у хвості турнірної таблиці, тож сподівались покращити своє турнірне становище у битві з конкурентом.

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Господарі розпочали дуже активно, але... пропустили після першого ж удару у площину воріт. Алькарас ефектно виконав штрафний – м'яч влучив у поперечину і влетів у сітку. Наприкінці тайму Ларін мав шанс зрівняти, коли вийшов сам на сам з Хілем, але кіпер Кадіса був прудкішим і перехопив сферу. Однак, на перерву команди пішли за рівного рахунку – Бастідас відгукнувся на навіс в район одинадцятиметрової позначки і "головні вуса Ла Ліги" відновили статус-кво.

У другому таймі господарі продовжили володіти перевагою, однак втілити її у забиті м'ячі так і не вдалось. Все завершилось бойовою нічиєю, яка принесла Мальорці 10 очок і залишила сімнадцятою у турнірній таблиці Прімери. Кадіс з 11-ма пунктами на щабель вище.

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