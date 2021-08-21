Мальорка у більшості здобула перемогу над Алавесом
В рамках 2-го туру іспанського чемпіонату Алавес зазнав домашньої поразки від Мальорки. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 2-й тур
Алавес – Мальорка – 0:1
Голи: Ніньйо, 80
Вилучення: Дуарте, 66 (Мальорка)
Гранада – Валенсія – початок о 20:30
Еспаньйол – Вільяреал – початок о 20:30
Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Віторія-Гастейс, де місцевий Алавес приймав Мальорку. Обидві команди ще не знали перемог у новому сезоні – острів'яни розписали нічию з Бетісом, а баски зазнали розгромної поразки від Реала. Таким чином, сьогодні ніхто збирався ділитись очками. Очікувався напружений і цікавий матч.
Втім, не все сталося, як гадалося. Протягом 79-ти хвилин на табло горіли 0:0, а з цікавих моментів можна згадати тільки вилучення Дуарте на 66-й хвилині. Алавес залишився у меншості, але тримався. На 80-й же хвилині гості таки дотиснули суперника завдяки голу Ніньйо – новачок Мальорки вийшов віч-на-віч і впевнено переграв голкіпера. 0:1! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця.
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